Column Jurriaan van Eerten

‘Het is de manier van denken waarin een vrouw haar verkrachting dankt aan een te kort rokje’

In Atlanta schoot een idioot in een paar massagesalons acht mensen dood. Het past volgens Jurriaan van Eerten in een groeiende en zorgelijke trend in de VS. ‘De mensen die omkwamen in Atlanta zijn slachtoffer van religieus puriteins denken, dat aan zo’n jongen leert dat zij de verleiding zijn – de Eva met de appel, door de duivel bezeten.’