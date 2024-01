De waarheid: zeshonderdduizend pornosterren (en je moeder)

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: porno, adblockers, een lage stem en balletje-balletje.

Hoeveel minuten porno kan ik in totaal op internet vinden? Hoe oud moet ik worden om alles te kijken? En hoeveel verschillende acteurs zie ik dan voorbijkomen?

Martijn de Schouwer, Groesbeek

Kim Holland: ‘Zo snel als de gebruikers films uploaden, kan ik niet produceren!’

Jemig, Martijn. Bang dat je tegen de grenzen van je hobby aanloopt? Vrees niet: alleen al online is er zo gigantisch veel porno dat vrijwel niemand meer weet om hoeveel het gaat. Een veelgenoemd getal is dat 37% (!) van alle internetpagina’s over jouw favoriete hobby gaat, maar wetenschappelijk onderzoek gaat liever uit van 4%. Van alle zoekopdrachten is 13% bedoeld voor internetporno, met een gemiddelde tijd per bezoek van vier tot zes minuten (wat een toeval!). Kijk je naar de bandbreedte die nodig is om al die virtuele tieten en gangbangs te transporteren, dan ligt dat ergens tussen de 4% en 30% van al het verkeer. Doe je vervolgens heel veel aannames en well educated guesses, dan krijg je dit: er is ongeveer tienduizend uur aan online pornomateriaal.

We nemen gemakshalve aan dat er gemiddeld 1,5 persoon per film ‘acteert’ en dat elke pornoheld(in) 250 uur aan materiaal heeft. Tel je daar nog wat huis-, tuin- en keukenvideo’s bij op (inclusief die webcamsessies van je moeder, doe haar de groeten!), dan heb je zo’n zeshonderdduizend pornosterren (en je moeder) nodig.

Wat overzichtelijker is het media-imperium van Kim Holland. Voor haar website en de televisiezender Meiden van Holland produceert Holland bijna tienduizend minuten porno per jaar, vertelt de moeder-overste van de lage pornolanden. Maar ook Kim raakt al snel de tel kwijt: ‘Met het erotische sociale netwerk Kinkylife.com erbij loopt dit razendsnel op. Zo snel als de gebruikers films uploaden kan ik niet produceren!’

Ook Linda Duits, media- en cultuurwetenschapper bij de Universiteit Utrecht, ziet door de pornovideo’s de videotheek niet meer. ‘Het is al onmogelijk om een uitputtend overzicht van pornosites te maken. Daarnaast moet je dubbelingen voorkomen, want content wordt vaak overgenomen door meerdere sites.’ En wat te denken van die overbelichte amateurcontent, gedigitaliseerde VHS-porno en slideshows van foto’s? Dezelfde praktische bezwaren tellen voor het bijbehorende personeelsbestand. ‘Voor nu is dat al onmogelijk om in kaart te brengen, laat staan als je gaat meewegen dat porno al duizenden jaren bestaat.’ Gelukkig eindigt ze met een geruststellende boodschap: ‘Het is wel met zekerheid te zeggen dat het niet in een mensenleven te kijken is.’

Deze week kon mijn computer geïnfecteerd worden via advertenties. Maar een adblocker gebruiken mag op steeds minder plekken. Wat nu?

Damian Twiest, Emmen

Ironie op z’n best: websites vinden je een NSB’er als je een adblocker gebruikt, maar als niet-NSB’er infecteren ze je met het digitale equivalent van Satans meest branderige salpeterpoelen. Bijna driehonderd websites, waaronder Nu.nl en Marktplaats, braken in april via banners je computer vol met malware die je computer kon gijzelen of deze omtoverde in een zombie voor hackers.Goed. Wat nu? ‘Zet je adblocker alleen uit op websites die erom vragen,’ adviseert Senior Threat Intelligence Analyst Yonathan Klijnsma van Fox-IT, dat het veiligheidslek als eerste opmerkte. ‘En zorg dat je browser en alle plug-ins, zoals Adobe Flash, Java en Silverlight, bijgewerkt zijn.’ Nog beter: flikker gewoon alle plug-ins weg die je niet nodig hebt. ‘Hoe meer mogelijkheden je beschikbaar stelt voor kwaadwillenden, hoe groter de kans is dat ze binnenkomen.’

Klopt het dat Britse mannen een lagere stem hebben dan Nederlanders? Mannen als Benedict Cumberbatch en David Attenborough, maar ook gewoon op straat: bijna allemaal lijken ze een octaaf lager te praten.

Petrus Pluijm, Deurne

Culturen hebben vaak hun eigen manier van stemgebruik, weet Carlos Gussenhoven, emeritus professor in de fonologie aan de Radboud Universiteit. ‘In Japan spreken vrouwen overdreven hoog en mannen overdreven laag, in Amerika spreken jonge vrouwen vaak erg laag, en in Nederland spraken mannen in de sociale middengroepen zestig jaar geleden hoger dan nu.’

Maar dat Engelstaligen een lagere stem hebben, daar heeft Gussenhoven geen bewijs voor. ‘Wel is het zo dat het Brits-Engels een grotere bandbreedte heeft. Sprekers bereiken daardoor zowel lagere als hogere toonhoogten dan het Nederlands.’ Dus, waar of niet? ‘Ik denk het wel, maar weet het niet.’

Ik speelde in Boekarest balletje-balletje, waarbij opeens een van de drie bekers werd weggehaald. Toch koos ik alsnog verkeerd. Is er een gouden truc?

Enchi Ogenia, Rotterdam

Bij balletje-balletje (het bestaat echt nog!) biedt de malafide bekerschuiver soms aan om er een te verwijderen nadat je je keuze hebt gemaakt. ‘Onder deze zit ie alvast niet,’ zegt zo’n man er dan bij, samenzweerderig naar de kijkers lachend. De vraag is dan: moet je je keuze aanpassen of niet? In normale situaties wél: jouw oorspronkelijke keuze gaf je een derde kans, terwijl de beker die overblijft een kans van vijftig procent geeft. Ja, da’s bizar, maar zo werkt die shit. In Boekarest geldt dat niet: daar bestaat het spel bij gratie van sukkels zoals jij, want zo’n (altijd besnorde!) man weet de bal altijd te verplaatsen, wat je ook doet.