Makers 'New Kids' kondigen nieuwe film over alcoholistische stuntman aan

Na Bro’s Before Ho’s komen de makers van de New Kids-serie, Steffen Haars en Flip van der Kuil, nu met de comedy Ron Goossens: Low Budget Stuntman. Dat is vandaag bekendgemaakt via social media

De alcoholist en low-budget stuntman Ron Goossens (Tim Haars) probeert in de film zijn huwelijk te redden door naar bed te gaan met de meest succesvolle actrice van Nederland. Meer details zijn er nog niet bekendgemaakt over de film, die door het duo geschreven én geregisseerd wordt.

De vorige films van het duo waren kaskrakers: de twee New Kids-films trokken samen 1,6 miljoen bezoekers, ook Bro’s Before Ho’s was een grote hit.

Verwacht wordt dat de opnames in mei van start gaan.