De waarheid: van tinderen komen kinderen!

Ik zoek via Tinder serieus naar een partner. Maar ergens vind ik dat eng, aangezien nu een computer bepaalt met wie ik ga trouwen (en dus wie mijn kinderen zijn!). Is die angst reëel?

Koen Prudon, Nijmegen

Ja. Tinder is eigenlijk de snode, allesvernietigende T-1000-robot uit Terminator 2, alleen dan verstopt achter duizenden rood gestifte lippen, lagen eyeliner en subtiel benadrukte borsten. Waar dacht je anders dat die ‘T’ uit T-1000 voor staat? Nou dan.

Maar zelfs zonder die kennis zijn er steeds meer aanwijzingen dat Tinder (en andere online datingmachines die gebruikmaken van slimme algoritmen zodat jij zo snel mogelijk aan je trekken kunt komen) verdacht veel invloed heeft op hoe onze relaties zich ontwikkelen en wie onze kinderen zullen zijn.

Laten we beginnen met het meest opzienbarende. Het exacte percentage verschilt per bron, maar je kunt veilig stellen dat anno nu 10 procent van alle geboren baby’s gemaakt zijn door mensen die elkaar via een online datingservice gevonden hebben. Het gekke is natuurlijk dat het Tinder, Happn en andere diensten geen ene fuck interesseert of dat genetisch slim is. Datingsites willen gewoon tevreden klanten die óf regelmatig en gevarieerd kunnen neuken, óf iemand vinden om dat regelmatig mee te doen. Lukt ze dat, dan krijgen ze geld. En dat daarbij baby’s ontstaan? Mwah, da’s hooguit collateral damage. En nee, niemand weet nog wat hier de implicaties van zijn.

Gelukkig zitten er ook positieve kanten aan online dating, blijkt uit onderzoek van de universiteit van Stanford. Een socioloog hield meer dan 3000 online datende mensen in de gaten. En wat blijkt? Eigenlijk werkt dat online daten supergoed. Niet langer kun je enkel kiezen tussen die dochter van de slager met een horrelvoet en je pseudo-erotische, maar genetisch nogal verwante nichtje, maar ligt er een wereld aan je voeten. Mensen die elkaar online zijn tegengekomen, blijkt uit dit onderzoek, trouwen daarom vaker én sneller.

Bovendien waren deze partners vaak van tevoren volslagen onbekenden van elkaar, zodat je zelfs kunt verwachten dat de genetische variatie door online dating juist sterk toeneemt - en daarmee de kracht van het menselijke ras. Oftewel: hup, tinderen, gek! Bezwangeren die vrouwen! Dat nichtje komt later nog weleens.

In Amsterdam gebruiken rechercheurs DNA-kits om daders te vinden die op personeel van het vervoersbedrijf spugen. Heeft dat zin?

Max Neijenhuis, Amsterdam

‘Spugen wordt ervaren als een van de meest intimiderende en vernederende vormen van agressie,’ vertelt een woordvoerder van vervoersbedrijf GVB in Amsterdam. ‘En vaak is de dader er al vandoor voordat veiligheidsmedewerkers kunnen ingrijpen.’ Elk jaar maken medewerkers tientallen meldingen van dit fenomeen.

Om dat een halt toe te roepen, probeert het GVB sinds afgelopen oktober de spuugkit uit. Handhavers van twee lijnen hebben een kit om het ‘materiaal’ veilig te verzamelen. Het aanwezige DNA wordt daarna vergeleken met bekende criminelen in de databank van het Nederlands Forensisch Instituut.

Volgens de GVB werkt de spuugkit vooral preventief, aangezien het de pakkans van de dader vergroot. In Nederland heeft de methode zijn eerste vrucht afgeworpen. ‘Tijdens de proef is de kit vijf keer gebruikt. Daarna is er vier keer aangifte gedaan, waarvan er één leidde tot een match.’

Ik zie in verschillende landen verschillende manieren om te poepen. In Nederland zitten we gewoon, maar in Frankrijk moet je boven een gat hurken, terwijl ik ook in Indonesië allemaal hurk-wc’s tegenkwam. Welke methode is het beste?

Emir Özalp, Rotterdam

Je verwacht het niet, maar er zijn mensen die er hele boeken over vol schrijven. Neem Giulia Enders, die in Darm mit Charme (nogal saai vertaald als De mooie voedselmachine) intellectueel anaal gaat. Deze Duitse is gepromoveerd in deze materie en kwam daarbij tot de conclusie dat gehurkt poepen (zoals in Azië) absoluut top is. Wat wij doen, een beetje laid back facebooken en Donald Ducks lezen tot er wat gebeurt, is verkeerd. He-le-maal verkeerd. Het duurt langer, kan leiden tot obstipatie en veroorzaakt zelfs aambeien. Haar advies: krukje bij de wc, voeten erop en voortaan keurig Aziatisch poepen.

Ik stond laatst in zo’n hippe kledingwinkel en realiseerde me dat ik veel kleren niet meer snapte. Hoe kom ik erachter dat ik te oud ben voor hippe kleding, dus dat het echt niet meer kan?

Mats van Cleef, Bernheze

Je zult het in ieder geval niet van de verkoper horen. Zij willen gewoon zoveel mogelijk spullen slijten, dus óók die veelkleurige Memphis Depay-hoed waarmee je eruitziet als Sugar Lee Hooper. Aan vrienden heb je ook niets, want die lachen je gráág achter je rug uit over je strakke zwarte trainingsbroek met ritssluitingen of gebleekte spijkerbroek met gaten. Gelukkig is er een ideale lakmoesproef: Instagram. Ga daar voetballers als Rick Karsdorp en Eljero Elia volgen. Lijk je in de paskamer ook maar enigszins op foto’s van hen buiten het veld (meestal poserend naast een zwaar in de make-up zittende golddigger)? Dan is het foute boel.