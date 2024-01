Bij de koffie: schilderij van 120 miljoen per toeval op zolder gevonden en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Caravaggio ter waarde van 120 miljoen euro per ongeluk gevonden in Zuid-Frankrijk

Painting found in leaky attic turns out to be lost £100m Caravaggio https://t.co/P6Tje4Bjfm — The Independent (@Independent) 13 april 2016

Mogelijk is er een nieuw werk van de Italiaanse Renaissance kunstenaar Caravaggio opgedoken. Het 400 jaar oude doek is per ongeluk gevonden toen de eigenaren van een huis in de buurt van Toulouse een lek in hun dak repareerden. Volgens expert Eric Turquin kan het doek rond de 120 miljoen euro waard zijn als het om een echte Caravaggio blijkt te gaan. Het Franse Ministerie van Cultuur heeft in een persbericht laten weten dat zij het doek als “nationale kunstschat” hebben aangemerkt, waardoor het niet mag worden uitgevoerd.

Cristiano Ronaldo verslaat Wolfsburg

Ronaldo spreekt van 'magische' avond na hattrick tegen Wolfsburg https://t.co/wWwEZ6BdkH — NUsport (@NUsport) 13 april 2016

Real Madrid ging de wedstrijd in met een 2-0 achterstand opgelopen in Duitsland, maar de Portugees wist de ploeg toch nog door de kwartfinale te loodsen met een fantastische hattrick.

Het is niet de eerste keer dat de Madrileense ploeg aan een Duitse vernedering is ontsnapt. 30 jaar geleden werd ‘De Koninklijke’ bijna uitgeschakeld dor Borussia Mönchengladbach. Na een 5-1 verlies in de eerste wedstrijd, wist de ploeg met 4-0 thuis te winnen, waardoor het op uitdoelpunten door ging.

https://www.youtube.com/watch?v=Qo7b3XrOrIc

Vroege mens monogaam door SOA's

STIs may have driven ancient humans to monogamy, study says https://t.co/e9slt4OyX2 — The Guardian (@guardian) 12 april 2016

Chlamydia en Gonorroe zijn misschien niet heel romantisch, maar recent onderzoek lijkt uit te wijzen dat deze SOA’s wel eens de reden kunnen zijn voor monogamie onder de moderne mens. Door middel van computersimulaties zijn onderzoekers erachter gekomen dat ten tijde van de agrarische revolutie, zo’n 10.000 jaar geleden, monogame gemeenschappen stabieler bleken. Volgens de onderzoekers omdat deze gemeenschappen de verspreiding van SOA’s beter in toom hielden.

Overgrote meerderheid jonge Arabieren tegen IS

Wide majorities of young Arabs despise ISIS, support women's rights, see U.S. as ally: https://t.co/EE6OHEVeVY pic.twitter.com/ZapW6tFXFn — Slate (@Slate) 12 april 2016

Een nieuwe grootschalige opiniepeiling uitgevoerd door het Amerikaanse opiniepeilingbureau Penn Schoen Berland laat zien dat bijna tachtig procent van de Arabische jongeren tussen de 18 en 24 nooit IS zou kunnen steunen, zelfs als de terroristische groepering het geweld zou afzweren.

Ook vindt 50 procent van de ondervraagden IS het grootste probleem waar de Arabische wereld op het moment mee te kampen heeft en is 67 procent het eens met de uitspraak: ‘Arabische leiders zouden meer moeten doen om de persoonlijke vrijheid en mensenrechten van vrouwen te verbeteren.’