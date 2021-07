Caroline van der Plas: 'Zo’n Baudet laatst met zijn “Hans! Hans!”-act: ik schaam me dan echt, het lijkt wel een circus'

Caroline van der Plas, de stem van de Nederlandse boeren. Althans, dat hoopt ze te zijn. Met haar partij BoerBurgerBeweging heeft ze in ieder geval een zetel weten te bemachtigen tijdens de afgelopen verkiezingen, waardoor ze nu volop te bewonderen is op het politieke toneel.

Dat betekent niet alleen dat Van der Plas zich met volle overgave stort op politiek bedrijven, maar ook verbazing. Over de spelletjes die gespeeld worden in de Kamer. Of over de poppenkast die Den Haag soms is."Het is ook zo kinderachtig allemaal, ook die bijdragen in de Kamer alleen maar om een filmpje te kunnen maken voor je eigen achterban. Zo’n Baudet laatst met zijn “Hans! Hans!”-act: ik schaam me dan echt, het lijkt wel een circus. Moet dat nu echt zo?"

Scoringsdrift

Als ander voorbeeld noemt de 'boerin zonder boerderij' Wilders. Die bracht volgens Van der Plas laatst een puur voor de bühne geschreven motie in stemming over het Europees migratiepact: "Heel rechts Nederland in rep en roer, omdat wij tegen die motie van Wilders hadden gestemd, en dat had Wilders gedeeld, met dat rode bolletje achter onze naam. In die motie van hem stond dat de grenzen gesloten moesten worden voor alle moslims en alle mensen uit islamitische landen. Ik stemde tegen vanwege dat woordje “alle”. Dus een moslim die hier komt werken als expat, een homoseksuele onderwijzer die op de vlucht is omdat hij vervolgd wordt in een islamitisch land, een Yezidi of een christen die door IS dreigt te worden vermoord: die mogen allemaal niet meer komen. Dat gaat mij dus veel te ver. Maar die uitleg staat er niet bij. Ik vind dat een heel nare manier van politiek bedrijven. Wij willen burgers dichterbij de politiek brengen, dit is een scoringsdrift dat voorkomt dat burgers eerlijk worden geïnformeerd."

