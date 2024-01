Bij de koffie: Baudet komt met nieuw Oekraïne-voorstel, jihadist belt moeder in Antwerpen en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Jihadist belt moeder: ’blijf weg bij drukke plaatsen’

Een gerucht over een telefoontje van een Belgische jihadist vanuit Syrië naar zijn moeder in Antwerpen heeft de politie in de Belgische stad in verhoogde staat van paraatheid gebracht. De boodschap die de man zijn moeder gaf, zou kunnen wijzen op een naderende aanslag. De Syriëganger zou zijn moeder op het hart hebben gedrukt weg te blijven bij drukke plaatsen in Antwerpen zoals populaire winkelstraten of de bioscoop. Daarna verspreidde het gerucht zich snel dat een aanslag op handen was. Meer in de Telegraaf.

Thierry Baudet komt met nieuw Oekraïne-voorstel

Initiatiefnemer van het Oekraïne-referendum Thierry Baudet wil premier Rutte adviseren over het aanpassen van het associatieverdrag tussen Europa en Oekraïne, dat woensdag is afgewezen door een meerderheid van de kiezers.

Van der Laan komt met nieuwe plannen tegen radicalisering

Burgemeester Eberhard van der Laan komt binnen twee maanden met nieuwe plannen om radicalisering en extremisme in de stad te bestrijden, gebaseerd op de ideeën van de Britse psychoanalist David Kenning.

Alberto Stegeman glipt weer bij kazerne naar binnen

Het is onderzoeksjournalist Alberto Stegeman, in een poging de beveiliging te testen, opnieuw gelukt om een legerbasis binnen te komen. Dat laat hij zondag zien in zijn programma Undercover in Nederland op SBS6. In 2008 zorgde Stegeman voor ophef door binnen te dringen op militair vliegveld Woensdrecht en daar dichtbij de gevechtsvliegtuigen te komen. Op de kazerne in Havelte wist hij zelfs met een legervoertuig van het terrein af te rijden.