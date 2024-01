Serierecensie: The Catch

Je kunt natuurlijk wachten tot Amerikaanse series aangekocht worden met belastinggeld door de NPO of totdat ze na een poosje op Netflix verschijnen, maar een echte liefhebber wil de nieuwste topshows meteen na uitzending in de VS kijken. Over hoe je dat doet, kunnen wij helaas geen uitspraken doen, maar we kunnen wel die nieuwe hitseries signaleren. Zo zijn we dan weer wel.

Neem The Catch, die serie ging afgelopen week in première in de Verenigde Staten. In de 13-delige thriller volgen we Alice Vaughan, gespeeld door Mireille Enos die doorbrak in de Amerikaanse versie van The Killing. Ze is een privédetective in Los Angeles en gespecialiseerd in het oplossen van fraudezaken.

Lees ook: Serierecensie: Flaked

Dan wordt ze opgelicht door haar verloofde (Peter Krause van Six Feet Under) die er met miljoenen vandoor gaat. Dat vraagt om wraak en leidt tot een bloedstollend en levensgevaarlijk kat-en-muisspel. Ondertussen moet de hoofdrolspeelster ook nog gewoon haar ‘normale’ zaken oplossen. Echt een serie-serie dus.

? ? ? ?

https://www.youtube.com/watch?v=Go0R8IZlhZQ