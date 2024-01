Prachtige dieren, maar helaas veel te veel

Ondergetekende schreef een artikel over de herten die in Zandvoort aan Zee moeten worden afgeschoten. Daar was Lana Lemmens, directeur van de plaatselijke VVV, zeer verbolgen over. Tijd voor een Wiedergutmachung.

Tekst: Danny Koks

Je plaatste op onze Facebook een nogal boze reactie onder mijn artikel. Waar ben je boos over?

‘Ik heb het netjes gehouden, toch? Ik heb je niet uitgescholden of zo. Maar ik was inderdaad not amused. En met mij vele anderen, te zien aan hoe vaak mijn bericht is geliked en gedeeld. Jan Mulder zat een tijdje geleden bijDe Wereld Draait Door ook ongenuanceerd te blèren over hoe Zandvoort het probleem met de herten aanpakt. Destijds heb ik het bij een tweet gelaten. Maar toen kwam jij met jouw verhaal en dacht ik: nee, nee, nee! Dit klopt niet, dit is niet eerlijk. Er zitten in Zandvoort vierhonderd hardwerkende ondernemers die dit niet verdienen.’

Wat is er met die herten aan de hand?

‘Zandvoort aan Zee ligt ingekapseld tussen twee natuurgebieden, de Amsterdamse Waterleidingduinen en Zuid-Kennemerland. Daar leven veel herten. Ze planten zich enorm snel voort en er staan wel hekken om de natuurgebieden heen, maar niet overal hoog genoeg. Dus die herten lopen al een paar jaar bij ons in het dorp, in steeds grotere aantallen.’

Mooi, toch? Wat is daar mis mee?

‘Prachtig, zelfs. Als directeur van de VVV Zandvoort ben ik er erg blij mee, want ik roep altijd dat je bij ons honderd procent hertengarantie hebt. Maar het zijn er inmiddels helaas veel te veel. Met name in het verkeer vormen ze een gevaar. Een van onze toegangswegen is een 80-kilometerweg die dwars door het natuurgebied gaat. Daar gebeuren regelmatig ongelukken. Vooral mensen die hier niet vandaan komen, verwachten niet dat er zomaar een hert op de weg kan staan.’

En het afschieten van 2200 herten blijkt de enige oplossing?

‘Volgens de experts wel. Dat gaat gedurende de komende vijf jaar gebeuren. En dus niet allemaal voor 1 april, zoals jij schreef. Er zijn te veel herten in een te klein leefgebied. Een paar jaar geleden, toen we zo’n strenge winter hadden, zag je overal in de duinen kadavers en uitgemergelde herten liggen. Er was domweg te weinig eten voor ze. Toen kwam al de roep om de dieren af te schieten en de populatie zo weer hanteerbaar te maken. Maar dat mocht toen nog niet. Zelfs als je een hert had aangereden, moest je er een boswachter bijhalen om het dier uit zijn lijden te verlossen. Nu heeft de rechter bepaald dat het wel mag. Ik vind het vreselijk dat het zo ver heeft moeten komen. De herten horen inmiddels echt bij ons dorp. Maar volgens de experts is dit de enige manier.’

Hoe reageert Zandvoort op deze maatregel?

‘Een groot deel van de Zandvoorters vindt: het is verschrikkelijk, maar er is op dit moment geen andere oplossing. En ze zijn blij dat er in ieder geval een goede bestemming is voor het vlees, zoals de voedselbank. Maar we hebben ook een man in het dorp, de hertenfluisteraar noemen wij hem, die elke ochtend zoveel mogelijk herten probeert terug de duinen in te lokken, in de hoop dat de overlast zo afneemt. Andere inwoners weigeren nog naar restaurants te gaan die hertenvlees op de kaart hebben. Of ze gaan voor het hek van de Waterleidingduinen liggen om de boswachters tegen te houden. Laatst stond er zelfs een grote rouwadvertentie in de krant voor de 2200 herten. Het is dus echt niet zo dat de Zandvoorters de herten niet motten, ze horen echt bij ons dorp.’

Het laatste dat wij willen, is onze lezers uit Zandvoort wegjagen. Dus is er de komende tijd nog wat leuks bij jullie te doen?

‘Jazeker, in juni hebben wij op het circuit de Racedagen Driven By Max Verstappen, die komt twee dagen zijn kunsten vertonen. Verder organiseren wij deze zomer voor de vijfde keer het EK Zandsculpturen. En in oktober, wanneer bij de herten de paringstijd is aangebroken, organiseren wij speciale wandelingen door de duinen. Dan zie je de mannetjes vechten en hoor je ze burlen, een heel spektakel.’