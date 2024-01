Rolling Stones komen met nieuwe plaat; eerste sinds A Bigger Bang (2005)

The Rolling Stones brengen hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog een nieuw album uit. Dat heeft gitarist Ron Wood laten weten, aldus het ANP.

Het laatste album van de legendarische rockband, A Bigger Bang, dateert alweer van 2005. Volgens Wood (68) is de band onlangs in de studio aan het werk geweest en heeft het viertal zowel nieuw materiaal als enkele bluescovers opgenomen. Bij de covers zitten nummers van onder anderen Howlin' Wolf en Little Walter.

De leden van de Stones, al sinds 1962 bijeen, waren gisteren in Londen om er de tentoonstelling Exhibitionism: The Rolling Stones te openen. Meer dan vijfhonderd voorwerpen uit de geschiedenis van de band zijn te bekijken in de Saatchi Gallery: kleding, dagboeken, instrumenten, foto's en videomateriaal.

