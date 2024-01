VIDEO: stadswandeling Geert Wilders loopt compleet uit de hand

Geert Wilders maakte vandaag een wandeling door Maastricht. Hij probeerde campagne te voeren tegen het associatieverdrag met Oekraïne, maar het liep uit op ordinair gescheld en opstootjes tussen voor- en tegenstanders van de PVV-leider.

De demonstranten - en dan spreken we over beide groeperingen - waren dusdanig opgefokt dat het flyeren gestaakt moest worden. Het liep helemaal uit de hand, met als gevolg dat Wilders na en kwartier alweer in de auto zat. "Hoort erbij, we leven in een democratie waar iedereen een mening mag hebben", aldus Wilders tegen De Telegraaf.

https://www.youtube.com/watch?v=i-9gTOeSQ1I