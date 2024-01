Bloed, zweet en spray-tan

Een paar jaar lang bezig zijn om de perfecte spierbundels te kweken. Om één middag of één uurtje te pieken. Eerst spieren pompen, dan in de tan-room om lekker bruin te worden, en dan het podium op. Hier in de schouwburg in Apeldoorn begint het: de C-klasse wedstrijden.

Martijn Neggers liet zich voor Nieuwe Revu onderdompelen in deze opmerkelijke wereld. Zijn verhaal lees je op Blendle. Alexander Schippers maakte de bijbehorende fotoreportage, die lang niet in ons blad paste. Hierbij alle foto's.

Lees ook: Underground in Teheran; death metal als verzetsdaad

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="31505,31507,31509,31511,31513,31515,31517,31519,31521,31523,31525,31527,31529,31531,31533,31535,31537,31539,31541,31543,31545,31547,31549,31551"]