Muziekrecensie: Kendrick Lamar - Untitled Unmastered

In een gave documentaire van Noisey neemt Kendrick Lamar de kijker mee naar zijn beruchte buurt Compton - of Bompton zoals de Bloods het zelf liever noemen. Het is een inktzwarte kennismaking met een wijk waar sinds N.W.A. weinig is veranderd.

Nog steeds zijn criminaliteit en muziek de spaarzame vluchtwegen naar vooruitgang. Kendrick Lamar vond die uitweg, en hoe. Zijn albums Good Kid, M.A.A.D. City enTo Pimp a Butterfly zijn, dat hoeven we u niet te vertellen, moderne klassiekers.

Opeens was daar Untitled Unmastered, niet een echt nieuw album, maar veel te rijk voor een minzame kwalificatie als extraatje. De nummers stammen wel uit de opnametijd, maar zijn net als zijn officiële albums van een meeslepende diepte.

Er zijn stemmen die beweren dat Kanye de grootste rapper van het moment is. Kendrick laat met Untitled Unmastered indrukwekkend en vooral veel subtieler dan zijn hysterisch megalomane tegenpool zien wie dat echt is.

