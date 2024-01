Station Hoofddorp ontruimd wegens mogelijke terreurdreiging

Update: 13.42 Pand van media-uitgever Sanoma in Hoofddorp ontruimd wegens bommelding

Update: 13.26 Loos alarm in Hoofddorp

Trein Hoofddorp is vrijgegeven, maar rijdt niet verder. Passagiers worden vervoerd met bussen. Niets verdachts aangetroffen in de trein. — POL_KENland (@POL_KENland) 22 maart 2016

Het station in Hoofddorp is ontruimd en afgezet in verband met een mogelijke terreurdreiging. In een trein is door reizigers een 'verdacht persoon' gemeld. Dat meldt bevestigt ProRail tegenover het Haarlems Dagblad.

Zowel de NS als politie willen niet reageren op het nieuws. Uit beelden van ooggetuigen blijkt dat de politie met een zwaarbewapend arrestatieteam het perron heeft betreden. Boven het station cirkelt een politiehelikopter. De politie onderzoekt op dit moment de trein waarin de verdachte persoon zat. Het is niet bekend of de persoon al is aangehouden, meldt Radio 1. Volgens bronnen bij de NS gaat het om een trein uit Brussel die wordt doorzocht.

Twee bezorgers van DHL worden geboeid door politie in Hoofddorp. pic.twitter.com/0ydryIfPN5 — Thomas Rueb (@ThomasRueb) 22 maart 2016

Ondertussen in Hoofddorp heeft de politie de internationale trein vanuit Brussel stilgezet https://t.co/QBsJIUH3Rh pic.twitter.com/gvu0NqeCSF — Dumpert (@dumpert) 22 maart 2016

Schiphol

Ook de perrons van station Schiphol waren korte tijd afgesloten, meldt een verslaggever van Het Parool. Dat bleek loos alarm. De treinen gaan mondjesmaat weer rijden.