Winnaar en verliezer van de dag: Belgische politie vs. bedreiger Kenneth Vermeer

Winnaar van de dag: Belgische politie

BREAKING Reports suggest Paris terror suspect Salem Abdeslam has been captured alivehttps://t.co/i7Btn595wi pic.twitter.com/Kzh6DIwnnI — Irish Sun (@IrishSunOnline) 18 maart 2016

Er is een grootscheepse politieactie aan de gang in Molenbeek. De Belgische politie heeft bevestigd dat de gevluchte terrorist Salem Abdeslam levend is gepakt.

Verliezer van de dag: Bedreiger Kenneth Vermeer

Een van de mannen die tijdens een darttoernooi in Engeland keeper Kenneth Vermeer bedreigde, is zijn baan kwijt: https://t.co/xLx1HISeqP — NOS (@NOS) 18 maart 2016

Een man die tijdens een darttoernooi in Newcastle Kenneth Vermeer bedreigde is zijn baan kwijt, bevestigt zijn werkgever. Hij werkte bij Reade, een bedrijf dat gespecialiseerd is in revalidatiegeneeskunde en reumatologie. Na het incident in Newcastle werd de werknemer al direct op non-actief gesteld, maar na overleg met de raad van bestuur is besloten hem te ontslaan.