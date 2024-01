'The Raft: Overleven Op Zee', nu al het slechtst getimede tv-programma van 2016

Nederlanders die een paar dagen in hun reddingsvlotje op de Caraïbische Zee dobberen en piepen dat ze het zo zwaar hebben; precies waar we in deze tijden van verdrinkende bootvluchtelingen op zitten te wachten.

In de jacht naar een survivalprogramma dat nóg extremer is dan alles wat al bestaat, leek het RTL 5 een puik plan om het ruime sop te kiezen. Vijf dagen, vier deelnemers, twee vlotten en een stukje visdraad met een haak eraan. ‘De beproeving van hun leven’, noemt de omroep het. En: ‘De ultieme test om zichzelf te bewijzen en sterker in het leven te komen staan.’

Wij voegen daar graag aan toe: ‘Nu al het slechtst getimede tv-programma van 2016.’

(vanaf 17 maart elke donderdagavond op RTL 5)

