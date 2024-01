Eerste trailer Sausage Party, een nu al geniale komedie over het lot van supermarktvoedsel

De eerste trailer van de film Sausage Party is verschenen.

Dat het niet zo maar een lullig tekenfilmpje is, blijkt al uit de stemacteurs. Onder anderen Seth Rogen, Michael Cera, Jonah Hill, Edward Norton, Paul Rudd, Salma Hayek, James Franco, Bill Hader, Kristen Wiig, Danny McBride en Craig Robinson lenen hun stem aan voedselwaren.

Het supermarktvoedsel doet er in de film alles aan om gekocht te worden, maar eenmaal in de veilige huishoudens blijken de etenswaren van een koude kermis thuis te komen. En dat is zacht uitgedrukt. Bloederige slachtpartijen maken een einde aan de zoete toekomstdroom die voor de worstjes en andere producten slechts een illusie blijken te zijn.

Het brein achter de film is de tandem Seth Rogen en Evan Goldberg, die ook Pineapple Express (2008), This Is the End (2013) en The Interview (2014) bedachten. De film, die geregisseerd wordt door Greg Tiernan en Conrad Vernon, verschijnt naar verwachting in augustus in de Nederlandse bioscoop.

https://www.youtube.com/watch?v=9VoNgLnjzVg