Winnaar en verliezer van de dag: Daisy Ridley vs. Kathalijne de Kruif

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Daisy Ridley

BREAKING: DAISY RIDLEY is up for LARA CROFT in TOMB RAIDER Reboot! https://t.co/MtR5uuY2IL pic.twitter.com/bC1mjWyG7f — Superhero Feed (@SuperheroFeed) 10 maart 2016

Actrice Daisy Ridley (Star Wars: The Force Awakens) is een van de kandidaten voor de rol van Lara Croft in de volgende Tomb Raider-film. Volgens Deadline is het zelfs al nagenoeg zeker dat Ridley de rol gaat vertolken. Goed nieuws, vinden wij.

Verliezer van de dag: Kathalijne de Kruif

Zes maanden gevangenis voor VVD’er De Kruif - Kathalijne de Kruif, voormalig fractieleider van de VVD in Sticht... https://t.co/F7sZZFiw8v — Juridisch Nieuws (@JuridischPortal) 10 maart 2016

Voormalig VVD-gemeenteraadslid Kathalijne de Kruif uit Maarssen is veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Omdat ze al in voorarrest heeft gezeten, hoeft ze niet de gevangenis in. Wel moet ze nog een werkstraf van 240 uur uitvoeren. De Kruif, die fractievoorzitter van de VVD was in de gemeente Stichtse Vecht, krijgt de straf voor witwassen en valsheid in geschrifte. Ze werd niet veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie.