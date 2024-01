IS plant 'enorme en spectaculaire aanslagen' in Groot-Brittannië

De Islamitische staat (IS) is bezig met het voorbereiden van 'enorme en spectaculaire' aanslagen. Daarvoor waarschuwt Mark Rowley (foto), hoofd van de Britse Terrorismebestrijding. "De Islamitische Staat heeft de focus van de politie en militaire doeleinden als symbolen van de staat verlegd naar iets veel groters", zegt hij volgens The Guardian in een briefing tegen journalisten.

Rowley zegt dat er in de afgelopen aanwijzingen zijn ontdekt voor plannen om de westerse levensstijl op een 'nieuwe manier' te raken. En Groot-Brittannië is daarbij volgens hem doelwit nummer één. "Aan de ene kant zien we een sekte die op misselijk makende manier propaganda aan het voeren is, aan de andere kant zien we dat er steeds grotere aanslagen worden beraamd. Volgens de recente informatie gaan die veel verder dan de aanslagen die we tot nu toe hebben meegemaakt."

Het hoofd van de Britse Terrorismebestrijding treedt niet in details, maar uit de communicatie van jihadistische netwerken die bij de IS zijn aangesloten zou blijken dat de terreurbeweging er alles aan doet om de bloederige aanslagen in Parijs te overtreffen. "De Islamitische Staat stuurt zo veel mogelijk mannen met een gerichte militaire opleiding naar Europa om aanslagen te coördineren."

Rowley benadrukt dat het opspeuren en bestrijden van eventuele banden van die netwerken of andere netwerken de allerhoogste prioriteit heeft.

Meer vrouwen

In november 2015 bevestigde hij al dat er iedere dag wel een verdachte jihadist wordt aangehouden. Uit nieuwe cijfers blijkt dat het aantal terreurverdachten in Groot-Brittannië met 57 procent is toegenomen. Ongeveer de helft daarvan is ook daadwerkelijk aangehouden. 77 procent van de verdachten heeft de Britse nationaliteit.

Opvallend is de groei aan vrouwelijke jihadisten. "14 procent van de Britse terreurverdachten bestaat uit meisjes en vrouwen. Dit is een compleet ander beeld dan een paar jaar geleden. Dat zou te maken kunnen hebben met een manier van propaganda die meer op het individu is gericht."

Parijs

Verder heeft Rowley in de briefing laten weten dat Britse politieofficieren na de aanslagen in november tijdelijk in Parijs zijn gestationeerd om een beter inzicht te krijgen in het preventief bestrijden van terrorisme. Het aantal Britse agenten dat een speciale training met vuurwapens krijgt, is de laatste maanden fors toegenomen.