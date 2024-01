Muziekrecensies: Bombay, Bloc Party en Causes

Onze muziekrecensenten Norbert Pek En Vincent Cardinaal bespreken deze week drie nieuwe albums; een Hollandse parel, een Britse flater en iets wat daar tussenin hangt.

Bombay - Show Your Teeth

Na De Staat komt er dit jaar wéér een overtuigende plaat uit ’t kikkerland. Want allemachtig, wat heeft Bombay zich ontwikkeld. De band die voorheen Bombay Show Pig heette en een bandlid verloor, heeft besloten om maar één ding te doen: knettergoede liedjes schrijven. De gitaar en zang hebben precies het goede schurende geluid. Geregeld is het Amsterdamse gezelschap Beck on fire. Dit is een energiebom die constant af blijft gaan.

? ? ? ?

Bloc Party - Hymns

Ooit was Bloc Party een ontzettend opwindend groepje. In Paradiso speelden ze als support Interpol naar huis, hun eerste platen waren top. Daarna kwam er vooral veel gedoe. Met Hymns, hun vijfde, zijn ze ook daaraan voorbij. Dit is simpelweg saai. En glad, vooral glad. Het is een plaat maar om een reden bestaat: nog wat optredens versieren. Geen enkel nummer is het waard om genoemd te worden. Zielig.

?

Causes - Under Bridges That You Built For Me

Causes is een Nederlandse band die veelvuldig door de dagradio omarmd zal worden. Nou ja, Nederlands. Frontman Rupert Blackman is een onvervalste Brit. De softe gitaarpop cirkelt in de Kodaline-regionen en zal zeker geen burenruzies veroorzaken. Blackman weet hoe hij een goede single schrijft: er zijn er meerdere te vinden. Iets meer vuur en variatie hadden wel gemogen. Nu is álles braaf als een oude golden retriever.

? ? ?