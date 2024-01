Winnaar en verliezer van de dag: Christiaan Houtenbos vs. Nicky Romero

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Christiaan Houtenbos

Christiaan Houtenbos is de coolste kapper die we hebben gezien sinds Cutter the ghost. Hij zat vanavond bij De Wereld Draait Door. Hoe hij Michelle Obama zou knippen? Kaal scheren. Dat is een beetje uit de context getrokken, maar hierboven het hele fragment.

Verliezer van de dag: Nicky Romero

'Dafne Schippers en Nicky Romero hebben een relatie' https://t.co/O3PzxGxjYd ┬Ś NUnl_achterklap (@NUnl_achterklap) 17 februari 2016

Luister goed Nicky, dit is goddomme niet de bedoeling. Niets mag Dafne afleiden op haar weg naar de historische gouden medailles op de 100 en 200 meter. We verzoeken je vriendelijk doch dringend alle contacten te verbreken tot na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daarna heb je carte blanche, vriend.