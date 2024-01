Recensie: Lucky Fonz III - In Je Nakie

De lach en traan van Lucky Fonz III is weer gewoon in het Nederlands.

Voor het eerst heeft iemand een nummer geschreven over, jawel, voetballers die iets terug willen doen voor de buurt waar ze vandaan komen. Een onderwerp waar Lucky Fonz III heel eenzaam van wordt en hij weet niet eens waarom.

Op dat Sporters horen we de Amsterdamse zanger op z’n best. Namelijk door absurde humor met onvervalste melancholie te combineren. Iets wat vaker gebeurt op In Je Nakie, misschien wel de beste Lucky Fonz III-plaat tot op heden. De basis ligt deels bij de theatershow Neurose, Geur & Maneschijn waarmee hij meer dan een jaar geleden rondtourde. Het waren zijn eerste stappen als cabaretier, maar belangrijker is dat kleine liedjes als Was Ik Maar Een Robot en Dat Was Gisteravond zelfstandig op plaat overeind blijven.

Linde Met Een E had hij wel beter kunnen overslaan, zo’n jolige uptempo deun is te overduidelijk cabaretesk. Het luistert allemaal nauw, want nummers over de hondenfluisteraar (waarbij z’n gabberverleden hoorbaar is) en het zeilmeisje werken juist voortreffelijk.

Tekst: Norbert Pek

? ? ? ?