Geert Wilders fan van cabaretduo Trump en Palin

De campagne van de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is moeilijk serieus te nemen, hoe goed hij het ook mag doen in de peilingen. En sinds Sarah Palin - die zo onbelezen is dat ze Noord-Korea ooit een bondgenoot noemde - hem een endorsement heeft gegeven, is het pure kolder. Cabaret. Oprecht lachen geblazen.

De eerste die een kaartje voor hun voorstelling zou kopen, is Geert Wilders. Het enthousiasme spat er van af bij de blonde fan, die zich met zijn meest recente tweet zo bij het komische duo zou kunnen voegen. True Patriots... Wat bezielt deze man nou weer om dit de wereld in te sturen? Zal ongetwijfeld ook iets te maken hebben met het geld dat vanuit Amerika de PVV-kas binnen komt stromen. Twitter ging in ieder geval ouderwets los, Wilders heeft net als zijn voorbeelden de lachers op zijn hand.

Wilders gaf overigens al een aantal keer eerder een endorsement aan de islamofobishe miljardair.

I hope @realDonaldTrump will be the next US President. Good for America, good for Europe. We need brave leaders. pic.twitter.com/FWJSaQdClM — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 7 december 2015

Also in The Netherlands, 100,000 Muslims – 11% - say it's acceptable to use violence. #nomoreislam #DonaldTrump pic.twitter.com/oulWN8xUI1 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) 10 december 2015

Compilatie van de strontlading aan reacties: gelach, her en der een scherpe noot en kritische Wilders-fans

@geertwilderspvv Is de PVV kas weer bijna leeg, Geert? — 1nsula (@1nsula) 22 januari 2016

@geertwilderspvv @realDonaldTrump @SarahPalinUSA Heb je, voordat je dit schreef, je ooit verdiept in het politieke landschap van de USA? — Dylan Hallegraeff (@DHallegraeff) 22 januari 2016

@geertwilderspvv Nu bewijs je écht, met deze uitspraak, dat je een NEPFIGUUR bent!! Dít kán je niet menen!! @realDonaldTrump @SarahPalinUSA — DOORNroos (@OJongere) 22 januari 2016

@geertwilderspvv U bent nu wel heel erg de weg kwijt. Zowel @realDonaldTrump als @SarahPalinUSA hebben het IQ van een strontvlieg. — Ewout Honig (@DeKameroudste) 22 januari 2016

Het leverde trouwens ook nog een lekker gesprek op, en dat bedoelen we geenszins badinerend

@koosdegr @geertwilderspvv @realDonaldTrump @SarahPalinUSA we worden genaaid door die mafklappers in het kabinet en jij reageert zo — Pinolief (@pinolief) 21 januari 2016