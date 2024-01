Winnaar en verliezer van de dag: Romário de Souza Faria vs. Marina Cecilia Kettunen

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Romário de Souza Faria

https://www.youtube.com/watch?v=lAMaZgCXlo8

De Braziliaanse ex-voetballer Romário de Souza Faria, beter bekend als Romario, is vandaag 50 jaar oud geworden. De meest kleurrijke speler ooit in de historie van het Nederlandse voetbal (zowel binnen als buiten de lijnen) is sowieso al een winnaar, maar vandaag een nog grotere. Gefeliciteerd ouwe baas!

Verliezer van de dag: Marina Cecilia Kettunen

Europol maakte vandaag de 45 meest gezochte misdadigers bekend. Deze 29-jarige Finse is de enige vrouw op die lijst.