Winnaar en verliezer van de dag: Bernie Sanders vs. Kempi

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Bernie Sanders

Bernie Sanders surges ahead of Hillary Clinton in new Iowa poll https://t.co/ViPzFhG4lM — TIME.com (@TIME) 22 januari 2016

Bernie Sanders, die bij de Democraten kandidaat is voor de presidentsverkiezingen, is populairder dan zijn rivale Hillary Clinton in Iowa. Dat blijkt uit een nieuwe peiling, een week voor de eerste voorverkiezing in Iowa, zo berichten Amerikaanse media.

Verliezer van de dag: Kempi

Een jaar cel voor Kempi, had cocaïne en wapen in huis - https://t.co/pdmM0fpXIV - pic.twitter.com/IVx41BOUt3 — Eindhoven Dichtbij (@ehvdichtbij) 22 januari 2016

De Eindhovense rapper Kempi moet twaalf maanden brommen, zoals dat zo mooi heet. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden nog een gevangenisstraf van vijftien maanden. In september werd bij Kempi thuis een pistoolmitrailleur gevonden. Ook had de rapper 5,4 gram cocaïne, meldt Omroep Brabant.