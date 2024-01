'FC Utrecht wordt de verrassing van de Eredivisie'

We zijn sinds afgelopen weekend de wei weer in. De traditionele top-3 van de Eredivisie strijdt om de landstitel. Sjoerd Mossou, Studio Voetbal-analyticus en AD-columnist, buigt zich over de tweede helft van het seizoen. ‘Feyenoord is een beetje een vechtploeg, daar kun je een eind mee komen.’

Heb je genoten van de eerste seizoenshelft?

‘Ja en nee, het voetbal wordt natuurlijk steeds beroerder in Nederland, maar ik vind het wel leuk dat het weer om de klassieke top-3 gaat, met Feyenoord er weer echt bij. Het staat weer allemaal dicht bij elkaar, en dat is op zich goed voor het Nederlandse voetbal. Verder heb ik vooral incidenteel genoten, met name van Heracles en NEC, die zich uitstekend staande houden en het veel tegenstanders moeilijk kunnen maken. Normaal gesproken houden ze dit niet tot het einde vol, maar vooralsnog hebben ze het goed gedaan. Ik heb vooral genoten van de manier waarop ze voetballen, écht met een gedachte. En Heracles kan irritant zijn als het moet. Ik geniet daarvan.’

Heracles en NEC zijn de verassingen tot nu toe. Welke club gaat de tweede helft van het Eredivisie-seizoen nog voor een verrassing zorgen?

‘Dat zou FC Utrecht kunnen zijn, en Vitesse heeft natuurlijk kwalitatief een supergoed elftal. FC Utrecht heeft een goede trainer, en voor Nederlandse begrippen een andere manier van voetballen. Als zij iets constanter worden, kan dit een aardige outsider worden.’

Eindelijk overwintert er ook weer eens een Nederlandse club in de Champions League. Denk je dat PSV door kan stoten tegen Atletico Madrid?

‘Normaal gesproken verlies je, maar ze zijn zeker niet kansloos. Kijk, als je clubs van het kaliber Barcelona of Real Madrid krijgt, ben je kansloos. Maar als alles goed valt, kan PSV misschien voor een stunt zorgen. En ze hebben een ploeg die er op ingericht is om in Europa resultaten te halen, met sterkhouders als Guardado, Moreno en Luuk de Jong, die allemaal in de as spelen. Ik geef PSV 35 procent kans.’

Tekst: Daan Wassili

