Winnaar en verliezer van de dag: Jamie Foxx vs. Hillary Clinton

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Jamie Foxx

Jamie Foxx pulls man from burning car after scary wreck happens outside his house: https://t.co/jg2XDS5opp pic.twitter.com/dxjig2Qroq — Complex (@ComplexMag) 19 januari 2016

Jamie Foxx heeft een man uit een brandende auto gered. Dat deed hij met gevaar voor eigen leven, meldt TMZ. Held.

Verliezer van de dag: Hillary Clinton

Net nu Bernie Sanders op haar inloopt, wordt bekend dat Hillary Clinton topgeheimen via privémail heeft gestuurd toen ze minister van Buitenlandse Zaken was. Dat maakte Fox News vandaag op uit een brief die is verstuurd door een inspecteur van de toezichthouder op inlichtingendiensten in het land.