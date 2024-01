Overschatte mensen: John F. Kennedy

De onderschatte Belgische schrijver Herman Brusselmans maakt korte metten met overschatte personen uit de wereldgeschiedenis.

John F. Kennedy was een enorme eikel, die als kind lid was van een geheime ultrarechtse jeugdcommissie die onder meer ijverde voor de afschaffing van het schijten achter een struik, voor het in ere herstellen van het barrevoets lopen van negers en voor het officieel installeren van een door de wet goedgekeurde seriemoordenaar in ieder dorp in Ohio.

De commissie werd opgeheven toen Kennedy bekogeld werd met koeienvlaaien door de andere leden, de gebroeders Bill en Agnes Ripperstone. Agnes heette eigenlijk Richard, maar werd door Kennedy Agnes genoemd vanwege de weinige beharing tussen z’n tietjes. Kennedy was eigenlijk helemaal niet bekwaam om president te worden. Hij wist niet eens wie de meeste van z’n voorgangers waren, onder wie president Eisenhower. Hij dacht dat Eisenhower een seriemoordenaar in Ohio was. Maar nee, dat was Baisenhewer, die twaalf vrouwen vermoordde door ze, terwijl hij roeide op de plaatselijke rivier, de kop in te slaan met z’n roeispaan. Kennedy wilde hem tot adviseur benoemen, maar z’n vrouw, die onnozele Jacqueline Bouvier, was ertegen omdat Baisenhewer haar kapsel omschreef als ‘een ontploffing in een pot wormen’.

Als president stelde Kennedy natuurlijk niks voor. De Cuba-crisis kon hem aan z’n reet roesten, de maffia schilderde hij af als een bende homo’s die geen vriendje konden vinden en over de leider van Rusland, Chroesjtsjow, zei hij: ‘Hij ruikt naar iets wat vrouwen de tijd van de maand noemen, de viezerik.’

Kennedy had niet door dat hij al sinds z’n inauguratie (waar hij overigens geen snars van begreep) in het vizier zat van verschillende potentiële moordenaars, stuk voor stuk mannen die hem kwalijk namen dat hij Marilyn Monroe een borstverkleining had willen aanpraten. Een van hen was Lee Harvey Oswald, wiens eigen vrouw drie borstvergrotingen had ondergaan, waarvan er twee mislukten, en de derde, nou ja, dat was er eentje om in te kaderen, daar moeten we eerlijk in zijn. Op de koop toe zocht Kennedy de kogels zelf op door in een open auto door Dallas te rijden. Als hij in een open auto door Las Vegas had gereden zou hij nog leven, want z’n moordenaar bevond zich op het fatale moment immers in Dallas en niet in Las Vegas.

We kunnen besluiten dat Kennedy als president een zwakkeling was en zo goed als niks heeft gedaan voor pakweg de Amerikaanse fruitteelt in de Bronx, de integratie van moslima’s met dwerggroei, of de mondiale verspreiding van bladmuziek voor klarinet en hobo uit South Carolina. Dat werd hem zeer kwalijk genomen en als hij niet doodgeschoten was, was hij zeker niet herkozen. En terecht.

