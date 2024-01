Bij de koffie: grootschalige matchfixing in het tennis, sprake van Making a Murderer 2 en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Grootschalige matchifxing in het tennis

Secret files expose evidence of suspected match fixing at the top level of world tennis https://t.co/7ZdkM7mWXj pic.twitter.com/B70OjY6Y1v — BBC Sport (@BBCSport) 18 januari 2016

Meerdere spelers uit de top van het mondiale tennis zouden zich de afgelopen tien jaar schuldig hebben gemaakt aan matchfixing. Dat melden de BBC en Buzzfeed News op basis van enkele geheime documenten die zijn gelekt door klokkenluiders uit de tenniswereld. Lees verder.

Eerste echte vorst

In De Bilt heeft het afgelopen nacht 6,5 graden gevroren. Daarmee is er voor het eerst dit seizoen officieel sprake van matige vorst in ons land. Lees verder.

Vrouwelijke vluchtelingen overal misbruikt

Vrouwelijke vluchtelingen worden betast en gedwongen tot seks, zegt @amnestynl https://t.co/DiK8D4eSKZ — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 18 januari 2016

Veel vrouwelijke vluchtelingen uit Syrië en Irak hebben op hun vlucht naar het Westen te maken gekregen met geweld en uitbuiting. Ook zijn ze seksueel lastig gevallen. Dat meldde mensenrechtenorganisatie Amnesty International vanochtend vroeg. "Dit is in elke fase van hun vlucht gebeurd, ook op Europese bodem'', aldus de organisatie. Lees verder.

Netflix-baas denkt na over Making a Murderer 2

Topman van Netflix Ted Sarandos zegt dat er een kans is op een tweede deel van de populaire documentaireserie Making a Murderer. "Het verhaal is zich nog steeds aan het ontwikkelen, dus we zullen er zeker naar kijken", aldus Sarandos tijdens een persconferentie. Lees verder.