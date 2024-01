Video: bestorming schuilplaats drugsbaron El Chapo

Het heeft alles weg van een scène uit de serie Narcos, maar het gaat hier toch echt om de bestorming van de schuilplaats van Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als drugsbaron El Chapo.

De 15 minuten durende video laat zien hoe de marines, de sterkste militaire macht van Mexico, het huis in Los Mochis, een stad in de Mexicaanse deelstaat Sinaloa, bestormen. Er wordt geschoten, met granaten gegooid en het hele huis wordt op de millimeter nauwkeurig doorzocht. Hier de korte versie, de lange video vind je onderaan het bericht.

Bij de bestorming werden vijf bendeleden gedood en er raakte een Mexicaanse militair gewond. "Ze hebben me, ze hebben me", is uit zijn mond te horen in de video.

Ook is te zien dat een onbekende man wordt gedwongen naar de grond te gaan. El Chapo zelf wist tijdens de bestorming via een riool te ontsnappen. Later werd hij aangehouden, nadat hij een auto had gestolen. De Mexicaanse autoriteiten werden volgens de regering naar zijn schuilplaats geleid, nadat acteurs en producenten El Chapo hadden bezocht, in de hoop een serie over zijn leven te maken. Die zal er vast nog wel komen.

https://www.youtube.com/watch?v=vPhFWHJsgkc