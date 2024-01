Yes, eindelijk een nieuw nummer van The Last Shadow Puppets

In december 2015 kwam The Last Shadow Puppets, het steengoede bijproject van Alex Turner (Arctic Monkeys) en Miles Kane (The Rascals), na acht jaar niets van zich te laten horen ineens met deze trailer. Daarin werd een nieuw album aangekondigd. Nu is er eindelijk ook muziek van die nieuwe plaat te horen.

Bad Habits heet het eerste nieuwe nummer dat de band deelt. Een officiële releasedatum voor het album is nog steeds niet gegeven, ook de naam is er nog niet of wordt nog geheim gehouden. Maar Bad Habits, een onvervalst stuk britpop de luxe, belooft veel. Of hoe de heren het aan het eind van de videoclip zelf zeggen: 'Fuck, yeah!'

https://www.youtube.com/watch?v=zGbOF4UPpfs

In 2008 kwam het eerste en tot nog toe enige album The Age of the Understatement uit. De plaat kreeg lovende recensies, Turner en Kane werden als duo veelvuldig vergeleken met John Lennon en Paul McCartney. Naar verluidt verschijnt het nieuwe album in het voorjaar van 2016.