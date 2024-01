'In Rotterdam gaat het harder, sneller en directer'

Cees Geel schittert in de nieuwe politieserie Flikken Rotterdam. Hij speelt Stan Vroom, een van de vier rechercheurs die het onrecht oplossen in Rotterdam. ‘Je bent niet blij als je iets hebt misdaan en dan Stan tegenkomt.’

Wat heb je gedaan ter voorbereiding op je rol als rechercheur?

‘Ik heb een paar weken ’s avonds meegelopen met wat rechercheurs van de Rotterdamse politie. Tijdens het meelopen keek ik vooral naar wat de impact van de situatie op de betrokkenen had. Daar heb ik ook veel met ze over gepraat. Die jongens waren aan het eind trots op mij. Ze zeiden dat ik zo een collega van hen had kunnen zijn. Dat is het ultieme compliment. Wat me trouwens wel opviel, is dat veel mensen hun tv als referentie gebruiken. Tijdens het meelopen werd er iemand gearresteerd en hij zei meteen: Ik heb recht op één telefoontje. Dat is echt gelul. In de politieseries in Amerika is dat misschien zo, maar niet hier in Nederland.’

Hoe was het om met een pistool te acteren?

‘Ik krijg extra energie als ik een pistool moet afvuren terwijl ik in mijn rol zit. Het pistool dat je in je handen hebt is echt, alleen niet geladen. Mensen zouden het meteen doorhebben als je met een plastic variant loopt te zwaaien. We hebben speciaal schietlessen gehad want je moet er serieus mee bezig zijn. Er zit namelijk heel veel druk in een pistool om de kogel eruit te knallen. Dat moet je je wel realiseren. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat je telkens een schrikreactie krijgt als je een pistool afvuurt, ook al zit er geen kogel in. Naast het acteren met een pistool, vond ik het ook gaaf om met een blauwe sirene keihard door de stad te mogen jakkeren. Tegelijkertijd is dat natuurlijk bloedlink want je moet de hele tijd gefocust blijven, op de weg maar ook in het spel. Je moet alles tegelijk doen.’

Lees het complete interview op Blendle