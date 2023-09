Pieter Omtzigt ontslaat woordvoerder al na vier uur

Op X, voorheen Twitter, plaatste de voormalig woordvoerder afgelopen maart een onhandige tweet over de BoerBurgerBeweging van Caroline van der Plas: "BoerBurgerBeweging is een gezwel dat de kwetsbare democratie van binnenuit opvreet." Die mening is Aerden vandaag dus duur komen te staan. Omtzigt laat weten dat dergelijke uitspraken niet aansluiten bij de waarden die zijn partij willen uitstralen.

Zo veel zin om vanaf vandaag het woordvoerderschap van @PieterOmtzigt op me te nemen. @NwSocContract is nog maar net begonnen. Op naar Den Haag! https://t.co/VsMzVE9v5d — Onno Aerden (@onno_aerden) September 12, 2023

"Kortste Haagse carrière ooit"

Waar Onno vanmorgen nog met frisse moed aan zijn eerste werkdag begon, plaatste hij een paar uur later een minder vrolijke tweet op X. Via het platform, waarop hij dus zichzelf flink in de nesten heeft gewerkt, reageerde Aerden op zijn bliksemcarrière aan het Binnenhof: "In goed overleg met Pieter Omtzigt zojuist besloten dat het beter is dat Nieuw Sociaal Contact een andere woordvoerder krijgt." Daarnaast liet Onno Aerden weten dat hij zich 'zeer verheugde' op zijn nieuwe functie. "Kortste Haagse carrière ooit, helaas."