Hans Kraay jr: Wilfried Genee haalt het bloed onder mij nagels vandaan

PROFIEL — Wie dacht even van het geföhnde hoofd van Wilfred Genee af te zijn nu Voetbal Inside een zomerstop van bijna drie maanden neemt, heeft het mooi mis. De pratende paspop van RTL7 keert drie weken lang terug met Tour du Jour.

Fotografie ANP

Op de play-offs na is het eredivisievoetbal voor dit seizoen klaar. Dan hebben de mannen van Voetbal Inside toch allemaal even een paar maandjes pauze?Allemaal, behalve Wilfred Genee. Die is zó bezeten van sport en gek op presenteren, dat hij zichzelf geen zomerstop gunt en lekker doorgaat met babbelen over sport. Ditmaal in een dagelijks keuvelprogramma over wielrennen.

Tour du Jour ontbrak toch vorig jaar in de programmering?Klopt; mensen die niet zo gecharmeerd zijn van Wilfred Genee, konden even écht op adem komen tijdens de zomerstop van Voetbal Inside. Maar dit jaar is Tour du Jour er weer. Deze zomer wordt het RTL-praatprogramma uitgezonden vanuit Breda. De 104de editie van de Tour de France begint op zaterdag 1 juli 2017 met een individuele tijdrit in Düsseldorf en finisht op zondag 23 juli in Parijs. Zo lang zien we Genee dagelijks op de buis om te lullen over fietsen.

Wat moeten we weten over Genee?Hij wilde op zijn 12de al de nieuwe Mart Smeets worden. Volgens zijn omgeving is Genee een workaholic, maar betekenen zijn vrouw Lili en hun kinderen Isabeau (7) en Luca (4) werkelijk alles voor hem. Roddelblad Privé betrapte de gesoigneerde gelgebruiker een paar maanden geleden echter in een kroeg met een toen nog niet nader bekende blondine. Kletsend, proostend, maar elkaar ook innig omhelzend. Aangezien Genee met een donkerharige Iraanse is getrouwd, werd de flirt met de blondine direct voorpaginanieuws. Het ging volgens Genee echter om Mari Carmen Oudendijk, een sportpresentatrice met wie hij al meer dan 20 jaar bevriend is. De kroegknuffel zou uiterst vriendschappelijk zijn geweest.

Wat vindt Wilfred Genee van zichzelf?‘Sinds ik kinderen heb, ben ik 80 procent minder scherp in mijn werk.’

Wat vinden wij van Wilfred Genee?Hij kan maar beter over fietsen lullen, dan dat ze over zijn lul fietsen.

Wat vinden anderen van Wilfried Genee?

Hans Kraay jr. - tafelgenoot Voetbal Inside

‘Ik ken hem in werkverband al 20 jaar. De eerste dat ik samen met Wilfred heb gepresenteerd, was een programma voorafgaand aan de Elfstedentocht in 1997. Bij Voetbal Inside wordt niets vooraf afgesproken en praten we elkaar nooit na. Wilfred en ik hebben de stilzwijgende afspraak dat als ik voorover ga zitten, ik een afwijkende mening heb en als ik achterover hang, hij me kan overslaan, want dan ben ik het met René van der Gijp of Johan Derksen eens. Misschien is Wilfred wel de enige die zo’n enorm tempo kan houden aan tafel. Op Jan Boskamp na is iedereen aan tafel ijdel, maar Wilfred en ik zijn waarschijnlijk de grootste ijdeltuiten. Als geen ander kan Wilfred het bloed onder mijn nagels vandaan halen tijdens het programma; dan ga ik uit mijn dak en dat vindt hij leuk voor de kijkers. Ik denk dat Wilfred ooit wel de grote anchorman bij Studio Sport wordt. Ze zouden wel heel dom zijn als ze hem niet zouden vragen.’

Lees wat anderen van Wilfred Genee vinden op Blendle.