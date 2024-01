Reportage: Amsterdam vs de coffeeshops

Massa’s Amsterdamse coffeeshops zijn in de loop der jaren al op slot gegaan. Maar de jacht op de wiet- en hasjondernemers gaat door. Geen shophouder voelt zich meer veilig in de hoofdstad. Straatdealers grijpen hun kans.

Fotografie Amaury Miller

De gemeente Amsterdam ontnam op 1 januari van acht coffeeshops de gedoogverklaring omdat zij binnen een straal van 250 meter van een middelbare school of mbo-opleiding hun wiet en hasj verkochten. Het is de zoveelste discutabele ‘opschoning’ van een stad in een hopeloze zoektocht naar balans. Coffeeshophouders in de hoofdstad bevinden zich al enkele decennia in een onvrijwillig spelletje Russische roulette. Wie is de volgende die zijn deuren na vijftig jaar eerlijk zakendoen op slot mag gooien en om welke duistere reden nu wel niet? De 167 resterende coffeeshops in Amsterdam mogen alvast hun billetjes samenknijpen.

2016 was niet alleen voor liefhebbers van muziek een akelig rouwjaar. Terwijl fans van Bowie, Prince en George Michael hun grote verliezen verwerken, zijn het ook fans van softdrugs ? met name de blowers die hun geliefkoosde shop in Amsterdam ten onder zagen gaan ? die nu alleen nog maar kunnen terugblikken.

