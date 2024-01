Hard gaan in je eigen huiskamer: Boiler Room lanceert nieuw virtual reality-platform

Dankzij Boiler Room kunnen we sinds jaar en dag achter de laptop genieten van live dj-sets over de hele wereld. En vanaf volgend jaar kun je er thuis ook gerust een pilletje in gooien. Het elektronische muziekproject komt namelijk met een virtual reality-platform.

Heel simpel: je zet je VR-bril op, schakelt in op Boiler Room en ineens sta je te knallen op een feest in Berlijn of Buenos Aires. Boiler Room werkt voor het nieuwe platform samen Inception, een bedrijf dat gespecialiseerd is in virtual reality.

"We zijn al sinds onze beginjaren gedreven door de nieuwste technologie, om mensen over de hele wereld live dj-sets zo goed mogelijk te laten ervaren", zegt Blaise Bellville, oprichter van Boiler Room, tegen Revu.nl.

"Het bouwen van het eerste VR-platform in deze vorm is een enorme stap in onze evolutie. Het is alsof je aanwezig bent op een bezwete rave aan de andere kant van de wereld." Begin volgend jaar staat de eerste VR-set gepland, een exacte datum is nog niet bekend.

Video: nog beter dan VR

Leuk en aardig, die virtual reality. Maar niets haalt het bij deze Eiffel 65-parodie op een Boiler Room-set van technolegende Len Faki.

https://www.youtube.com/watch?v=n-vmsZXBhao