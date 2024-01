Planet Earth II: propaganda voor de aarde vanuit een volledig nieuw perspectief

Drones, nieuwe stabilisatietechnieken, shots op kilometers afstand, UHD (oftewel 4K). De BBC is tien jaar verder dan Planet Earth en daar is al heel wat van terug te zien in de trailer van Planet Earth II.

Planet Earth II is gefilmd in 64 verschillende landen in een tijdsperiode van vier jaar. De makers willen de wereld vanuit een compleet ander perspectief laten zien dan ooit gedaan is.

"De natuurdocumentaire wordt baanbrekend", zegt producer Mike Gunton. Met Life en Planet Earth in ons achterhoofd geloven we hem op zijn woord. Eén ding is gelukkig hetzelfde gebleven: de vertrouwde voice-over van David Attenborough.

Wanneer de zesdelige documentaire uitkomt, is nog niet bekend. Maar alleen de trailer maakt al duidelijk dat het eigenlijk maar een belachelijk idee is om naar Mars te verkassen.

Het eerste deel staat sinds deze maand in overigens op Netflix.

https://www.youtube.com/watch?v=92bmDq2h92Q