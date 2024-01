Opgepakte Jaber Al-B had contact met IS en beraamde aanslag à la Parijs

De 22-jarige Jaber Al-B, de Syrische terreurverdachte die afgelopen nacht in de Duitse stad Chemnitz is opgepakt, had contact met de Islamitische Staat. Dat meldt Der Spiegel na de persconferentie van de politie.

Volgens de politie was de man van plan een grootschalige aanslag te plegen in de derde stad van Oost-Duitse deelstaat Saksen. "De voorbereiding van een aanslag in Chemnitz waren qua omvang gelijk aan de voorbereiding van de aanslagen in Parijs en Brussel."

Afgelopen zaterdag werd de Duitse geheime inlichtingendienst anoniem getipt, waarna een woning werd doorzocht. In het pand in Chemnitz vond de politie een pond springstof en 1 kilo chemicaliën om bommen mee te maken, maar de verdachte zelf kon ontkomen. De politie verspreidde direct 22 foto's, een klopjacht volgde.

Tijdens zijn ontsnappingspoging sprak de terreurverdachte gisteravond een landgenoot aan op het centraal station van Leipzig en vroeg of hij bij hem kon overnachten. De man stemde toe, maar had Jaber Al-B herkend en seinde direct de politie in. De man wist volgens Der Spiegel de man vast te ketenen aan een bed. Niet veel later kon de man worden gearresteerd.

Vluchteling

Ablakr kwam in februari 2015 als vluchteling aan in München. Kort daarna vertrok hij naar Chemnitz. Hij heeft een verblijfsvergunning gekregen voor drie jaar.