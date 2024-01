De Sinterklaas van Syrië: speelgoedsmokkelaar Rami Adham

Hij trotseert sluipschutters en luchtbombardementen, rebellen en regeringstroepen, om kinderen in zijn geboorteland even de oorlog te laten vergeten. Zijn naam is Rami Adham en ze noemen hem de speelgoedsmokkelaar van Aleppo.

De meeste Syriërs zetten alles op het spel om de oorlog in hun land te ontvluchten. Rami Adham niet. Hij riskeert zijn leven door telkens weer de Turks-Syrische grens over te steken en zo zijn geboorteland binnen te glippen. Hij heeft dan tientallen kilo’s speelgoed bij zich. Die deelt hij uit aan kinderen in de platgebombardeerde stad Aleppo en in vluchtelingenkampen in het noorden van het land. "De laatste vijf jaar zijn kinderen in Syrië omringd door niets anders dan de dood, onzekerheid en constante dreiging. Speelgoed is belangrijk", zei hij tegen The Telegraph.

In juni moest de 44-jarige Rami Adham bijna vijftien kilometer door Aleppo lopen met tachtig kilo speelgoed bij zich, omdat rijden veel te gevaarlijk was. Een maand later was hij alweer terug in Syrië. Om het einde van de ramadan te vieren, had hij zevenhonderd stuks speelgoed bij zich die hij uitdeelde in een vluchtelingenkamp in de buurt van de stad Atmeh.

Vorige maand heeft hij zijn 28ste trip tot een goed einde gebracht. Inmiddels heeft hij duizenden poppen, voetballen, autootjes en knuffelbeesten het land in gesmokkeld. De barbies zijn loodzwaar, daarvan propt hij er honderd in een koffer. Knuffelbeesten vindt Adham ideaal, want die kan hij vacuüm verpakken en gaan onderweg niet kapot.

Nieuwe barbie

Rami Adham is geboren in Aleppo maar woont al sinds 1989 in Finland. Met zijn vrouw heeft hij zes kinderen. Toen de burgeroorlog uitbrak, wilde hij helpen. Hij zette een stichting op en maakte zich vijf jaar geleden op voor zijn eerste trip naar Syrië, om voedsel en andere noodzakelijke hulpmiddelen te brengen.

Yasmeen, zijn dochtertje van drie, had een beter idee. Ze liep naar haar kamer en kwam terug met een paar poppen, want ze wilde best wat van haar speelgoed missen – op voorwaarde dat papa een nieuwe barbie voor haar meenam als hij weer naar huis ging.

https://www.youtube.com/watch?v=fz0809lVevM

Toen Adham na een lange en riskante reis aankwam in een vluchtelingenkamp vlakbij de Turks-Syrische grens, had hij behalve voedsel en een paar duizend euro van zijn spaarrekening ook een plastic boodschappentas met 36 barbies en een koffer met 25 teddyberen bij zich, die zijn kinderen hadden afgestaan. Van het eten en het geld waren de kinderen in het kamp nauwelijks onder de indruk. Maar toen hij het speelgoed tevoorschijn haalde, zag hij overal glimlachende gezichtjes om zich heen.

Bal of knuffeldier

"Geef een kind een briefje van tien en hij weet eigenlijk niet wat hij ermee kan doen", zei Adham tegen de Amerikaanse zender NBC. ‘Maar geef ze een bal of een knuffeldier en ze kunnen wel duizend dingen bedenken.’

Inmiddels zijn Adhams speelgoedsmokkelreizen uitgegroeid tot de liefdadigheidsinstelling Finland Syria Community Association, dat door heel Europa speelgoed inzamelt. Adham kan alle hulp gebruiken, er leven momenteel drie miljoen kinderen in Syrië noodgedwongen in vluchtelingenkampen. Dus als je een paar knaken over hebt, doneer die dan HIER.