5 personen die bewijzen dat het nogal goed gaat met Nederland

Rappers, vloggers, en zelfs corpsballen domineren heden ten dage het nieuws in Nederland. Is dat erg? Nee, integendeel. Als we ons over deze gasten al druk maken, dan gaat het wel érg goed met ons land.

Thierry Baudet

En ja hoor, we hebben er weer eentje. Een nieuwe politieke partij die het helemaal anders gaat doen. Net als zijn voorgangers. Thierry Baudet is de voorman van het nieuwrechtse Forum voor Democratie. Open een willekeurige krant en je ziet de zelfvoldane tronie van deze paljas. Na dat gedoe met GeenPeil dachten we dat we van hem af waren, maar dat is dus niet waar. Klote.

Zwarte Piet

Niemand die zoveel free publicity krijgt als good old Zwarte Piet. Als er echt even niets meer is om over te praten, dan drop je gewoon de naam van deze gitzwarte kindervriend. Vandaag zei de Kinderombudsman bijvoorbeeld dat Zwarte Piet in strijd is met het VN-Kinderrechtenverdrag. En zo is de ridicule discussie dit jaar al in september begonnen.

Ismail Ilgun

Kijk je met je goede gedrag eindelijk een keer naar Pauw, zie je een groep jongens met een zonnebril hun gedrag op de stoep voor een supermarkt verklaren. Dat gedrag bestaat uit video's maken en mensen treiteren.

Aan tafel zat Ismail Ilgun, ook onderdeel van de groep. Hij zei eveneens dingen over de video's. Een aanstellerig raadslid uit Zaandam liet zich opnaaien door deze gasten, en zo werd Ismail Ilgun de meest gegooglde naam van september en misschien zelfs wel van heel 2016.

https://www.youtube.com/watch?v=ET1qzdpXU7o

Stijn Derksen

Nederland in rep en roer, want tijdens een ontgroening is afgelopen week een aspirant corpsbal op zijn hoofd geslagen. Eigen schuld, dikke bult. Even daarvoor was er een lijst gelekt met mooie studentes en hun eigenschappen. Jeetje. En dan nog dat contract dat feuten moesten tekenen. Nee, dat kon écht niet. Dit gebeurde allemaal bij het Groningse Vindicat.

Het gevolg: Stijn Derksen, rector van de studentenvereniging, kwam zo vaak in het nieuws dat zijn gulp ervan opensprong.

Rapper Boef

Deze rapper domineerde het nieuws onlangs wegens allerlei video's die hij had gedeeld. Boef zei een keer dat hij een Somaliër op zijn hoofd had geslagen en filmde de politie, tegen wie hij brutaal was.

In talkshow RTL Late Night deed hij zijn verhaal tegenover presentator Humberto Tan, misdaadverslaggever John van den Heuvel, Minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert en voormalig nieuwslezer Rick Nieman. De meest gênante televisie sinds de EK-kwalificatiewedstrijd Turkije - Nederland.

https://www.youtube.com/watch?v=5lM-DDGA8G0