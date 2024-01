Russische hackers stelen medische gegevens Amerikaanse Olympiërs

'Wij worden gepest omdat we doping gebruiken, dan zullen we Amerika ook te pakken krijgen.' Zoiets zullen ze in Rusland gedacht hebben.

Russische hackers hebben ingebroken in de database van de World Anti-Doping Agency (WADA) en gegevens van onder anderen de Amerikaanse turnster Simone Biles en de Amerikaanse tennisster Venus Williams gestolen.

De gegevens zijn door de groep cybercriminelen, die bekend staat als 'Tsar Team' en 'Fancy Bear' gepubliceerd op een volgens CNN niet rechtmatige website. De hackers beweren dat de Amerikaanse sporters niet toegestane middelen hebben gebruikt.

De Amerikaanse sporters weerspreken de dopingbeschuldigingen, zo verklaart Biles, die in Rio vier gouden medailles won, dat ze ADHD heeft en daardoor een aantal middelen neemt. "Simone heeft de juiste papieren ingevuld om toestemming te krijgen en heeft geen enkele regel overtreden", zegt Steve Penny, hoofd van de Amerikaanse turnbond.

Ook de gegevens van Williams en basketbalster Elena Delle Donne zijn gehackt en gedeeld. Ook deze Amerikaanse dames gebruikten middelen om medische redenen.

'Topje van de ijsberg'

"We komen binnenkort met nog veel meer gegevens over andere Olympische atleten", laten de hackers weten in een statement. "We houden van eerlijke competitie en haten vooral de dubbele moraal die er gehanteerd wordt."

Het wereldantidopingbureau heeft de aanval bevestigd. "Deze criminele acties zijn niet bevorderlijk voor het terugkrijgen van vertrouwen in Rusland", aldus WADA-baas Olivier Niggli, die ontkent dat er meer gegevens zijn gestolen.

Ook basketbalster Delle Donne reageerde op de beschuldiginen.