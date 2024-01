7 dingen die Nederlandse profvoetballers kunnen leren van onze Olympische damesteams

Wat hebben we genoten van de oranje damesteams in Rio de Janeiro. De Olympische Spelen zijn wat dat betreft een eyeopener voor onze voetballende miljonairs. Het tijdelijke sentiment dat voetbal tijdens de Spelen geen moer aan is, was niet nieuw. Dat Nederlandse voetballers heel wat kunnen leren van onze dames wel.

Zowel de volleybal- als handbaldames hebben onze harten gestolen, de hockeydames deden dat al jaren. Nee, heeft allemaal niets te maken met de korte rokjes, lange benen en strakke broekjes. Wel met passie, teamgeest en normaal gedrag. Zeven dingen die vooral de jongere generatie voetballers kan leren van deze Olympische heldinnen.

1. Teamgeest

In de aanloop naar het niet behaalde EK ontbrak het aan heel veel dingen bij het Nederlands Elftal, maar vooral aan teamgeest. Vechten voor elkaar, de teamgedachte voorop, elkaar iets gunnen en, vooral, jezelf niet beter voelen dan de rest. Het klinkt zo simpel.

2. Instelling

Strijden voor iedere meter, lopen op iedere bal, sleuren, trekken, een beuk uitdelen, ten koste van alles willen winnen. Nee, die winnaarsmentaliteit is de laatste tijd ver te zoeken in het Nederlandse voetbal. We hebben het in de afgelopen twee jaar alleen Vincent Janssen een beetje zien doen bij het Nederlands Elftal. Al met 10 procent van de inzet van onze damesteams had het Nederlands Elftal het EK gewoon gehaald.

3. Normaal juichen

Juichen met een arrogante kop, zonder emotie in het gezicht. Andere spelers wegduwen en naar een vriendje op de reservebank lopen. Een onnozel dansje. Niet meer doen. Hoe Maartje Paumen juichte na haar strafcorner tegen Groot-Brittannië en door de rest in de armen werd gevlogen, is het perfecte voorbeeld van hoe je een doelpunt viert.

4. Niet aanstellen

We hebben tijdens de Spelen welgeteld nul Nederlandse vrouwen zien doorrollen na een overtreding, schwalbes waren een absolute no-go. Zelfs met lichte blessures werd gewoon doorgespeeld.

5. Respect

Ja, het kan echt: je kop houden tegen de scheids tijdens een wedstrijd, respect tonen voor de wedstrijdleiding. Scheelt een hoop negatieve energie. Voor de overtreding op bovenstaande foto werd niet gefloten, maar Eva de Goede stond op en liep door zonder te zeuren.

6. Interviews

Een verademing, de interviews met de damesteams. Niet bij een kritische vraag als een klein kind in de verdediging schieten, praten in volzinnen, jezelf iets kunnen verwijten, emoties tonen, een wedstrijd normaal analyseren, rustig de tijd nemen, snappen dat je een publieke functie hebt. Ja, voetballers kunnen nog veel leren.

7. Social media

Hoort er tegenwoordig ook bij. Het verschil: 'onze' vrouwen pronken niet met materiaal, maar met hun sportprestaties. Bij 'onze' mannen is het andersom.

Nederlands Elftal-hockeyster Ellen Hoog

We went for gold, got silver, but I'm unbelievably proud of this team!! #happy #rio2016 #lievekastjes #houvanditteam #wegaanhetvieren #enhoe

Nederlands Elftal-voetballer Quincy Promes

