De waarheid: terroristen moeten VS nog ontdekken

Met al die aanslagen vraag ik me af: wordt het steeds erger, of worden we er gewoon steeds beter over geïnformeerd? En is het niet zo dat ander geweld tegelijkertijd afneemt?

Atte Blokzijl, Leeuwareden

Kijk je enkel naar de cijfers (afkomstig uit de Global Terrorism Database), dan lijkt het er inderdaad sterk op dat terrorisme stevig toeneemt. Viel er in 1970 nog amper een dode of gewonde door terreur te betreuren, in voorlopig topjaar 2014 stond de teller op bijna twintigduizend aanslagen, goed voor dik veertigduizend doden én veertigduizend gewonden.

Die stijging tussen toen en nu gaat met horten en storten, maar de lijn gaat onbetwistbaar opwaarts. Bovendien worden al die zelfmoordgekkies steeds effectiever, want ook het aantal slachtoffers per aanslag neemt gemiddeld toe. Kijk je waar al die terreur plaatsvindt, dan is er beter nieuws. Nou ja, relatief dan. In de jaren zeventig moest nog vooral Europa het ontgelden, maar tegenwoordig vind je bomgordels en vliegtuigkapers vooral in Zuid-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Het veiligst zit je in (Zuid- en Noord-)Amerika, gevolgd door – jawel – Europa.

Volgens Stephan Okhuijsen, die onder de naam Datagraver de cijfers analyseerde, zijn het niet ‘slechts’ cijfers. ‘Deze database wordt al sinds de jaren zeventig heel secuur bijgehouden op basis van overheidsrapporten, zoals van de politie. Het zijn dus niet alleen meldingen uit de media.’

Zijn geloof in de cijfers krijgt bijval van Peter Knoope, terrorisme-expert bij het Clingendael-instituut. Vooral sinds 2011 is het schering en inslag, meldt hij. ‘2014 was het jaar met de meeste terroristische aanslagen ooit. Vorig jaar liet een lichte daling zien, maar ook 2015 was een jaar dat in negatieve zin afsteekt tegen de jaren daarvoor.’

Knoope benadrukt dat de meeste slachtoffers slechts in een beperkt aantal landen vallen. ‘Landen als Syrië, Irak, Pakistan, Afghanistan, Nigeria en Somalië worden het zwaarst getroffen. De afgelopen periode vinden er ook aanslagen in Europa plaats. Daardoor is de aandacht ook hier voor terrorisme verder toegenomen.’

En nee, zegt de terrorisme-expert, er is geen reden om aan te nemen dat andere vormen van geweld afnemen wanneer terrorisme toeneemt. ‘Integendeel. Politiek geweld heeft in de regel juist toename van andere illegale activiteiten, zoals wapenhandel en georganiseerde criminaliteit om fondsen te verwerven, tot gevolg.’

Ik voel me soms hersendood als ik te lang tv heb gekeken. Ben ik dat ook echt?

Brandon Kleingeld, Spijkenisse

Ehm. Ja. In ieder geval tijdelijk. Nieuw onderzoek laat namelijk zien dat tv-kijken hartstikke slecht is voor je hersenen. Natuurlijk gaan ze niet direct dood (dat gebeurt enkel bij Pokémon Go), maar de tv maakt wel tijdelijk een zieltogend comapatiëntje van je grijze massa. Want wat blijkt: gaat de beeldbuis aan, dan gaan je hersenen uit. Omdat de tv alles voor je uitlegt en laat zien, denken je hersenen: fuck it, lekker consumeren.

Bij boeken daarentegen (en dan het liefst heel moeilijke of, nog erger, poëzie), moeten je hersenen aan de slag. Hierdoor werken ze ook beter als je daarna iets doet wat hersencapaciteit kost. Moet je dus zelf iets gaan schrijven, stop dan even met Stranger Things bingewatchen, bel je ouders op en pak bij hen een vrolijk stukje Lucebert of Joyce uit de kast.

Je ziet vaak dat je producten mag inleveren voor korting op een nieuwe versie, zoals een bank of pan. Wat gebeurt er met die oude spullen?

Mats Latour, Helmond

Nou, soms echt geen ene tering. Bij Woonsquare blijkt een foto van de tweezitter al voldoende om korting (‘tot wel duizenden euro’s!’) te krijgen. ‘Wij nemen bankstellen niet in, want anders hebben we nog een extra opslag nodig,’ meldt callcentermedewerker Jacqueline. Waar de actie dan op slaat, blijft vaag. ‘De korting wordt in overleg met de verkoper gemaakt.’

Bij pannengigant Tefal werkt het logischer. Daar worden de oude pannen (goed voor dertig procent korting op een nieuwe pan) namelijk gerecycled door een verwerkingsbedrijf. Als je dan toch korting aanbiedt, meldt de woordvoerster, dan is het wel zo handig om de consument direct te helpen zijn oude pan op de meest nuttige manier te verwerken.

Soms word ik wakker na een avond stevig zuipen en denk ik: poehee, ik ben nog dronken! Hoe weet ik ’s ochtends of ik al mag rijden?

Peer Grootscholten, Westland

‘De enige optie is rekenen,’ vertelt Eline Rezel, Senior Preventiewerker bij Brijder Jeugd. Haar duimregel: elke alcoholische consumptie kost anderhalf uur om af te breken, ongeacht de hoeveelheid koffie of slaap die je er tegenaan gooit. Oftewel: drink je tien (normale) glazen bier, dan ben je vijftien uur later pas nuchter.

De dag na het bacchanaal autorijden is om twee redenen gevaarlijk. Ten eerste natuurlijk vanwege de justitiële consequenties. Moet je blazen, dan is de kans groot dat je de blaastest negatief aflegt. Ten tweede ben je na een avond stappen volgens Rezel niet op je best. ‘De alcohol kan wel uit je bloed zijn, maar dat zegt dus niet alles over je rijvaardigheid!’