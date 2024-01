Ruimtesonde Juno in een handvol duizelingwekkende cijfers

Na een reis van bijna zes jaar en miljarden kilometers is Juno veilig bij Jupiter aangekomen.

Met de ruimtesonde gaat NASA onderzoek doen naar de gasreus, in de hoop zo meer te weten te komen over de geboorte van ons zonnestelsel.

Een handvol duizelingwekkende cijfers.

265.541,8...

...km/u is de hoogste snelheid die Juno heeft gehaald. Daarmee is het het snelste door de mens gemaakte object ooit. Voor wat perspectief: ruimtestation ISS sukkelt voort met 28.160 km/u.

180...

...kilogram weegt het titanium omhulsel dat de apparatuur van Juno beschermt tegen Jupiters straling. Zonder omhulsel zouden de geladen deeltjes die in brede riemen rond Jupiter cirkelen de ruimtesonde atoom voor atoom verscheuren.

3...

...zonnepanelen van 20 meter lang (elk met 18.000 zonnecellen ingebouwd) voorzien Juno van energie. Die enorme panelen zijn nodig omdat het zonlicht dat Jupiter bereikt 25 keer zwakker is dan bij ons.

37...

...elliptische banen – die elk veertien dagen duren – gaat Juno om de gasreus maken, beginnende op 19 oktober. Op het dichtstsbijzijnde punt scheert de ruimtesonde slechts 4.200 km boven Jupiters wolkendek.

30...

...maanden heeft Juno nog te leven. Op 20 februari 2018 maakt hij een dodelijke duik in Jupiters atmosfeer, om te voorkomen dat meegereisde microben van Aarde de ijsmaan Europa besmetten. Deze bevat mogelijk vloeibaar water en is dus de gunstigste plek voor het ontstaan van buitenaards leven.

48...

...minuten en 19 seconden duurt het voordat de radiosignalen die Juno uitzendt, zullen worden opgepikt door twee telescopen in Californië en Australië. Het opvangen van die signalen is een precisiewerkje, en ongeveer even moeilijk als vanuit Los Angeles een hole-in-one in Washington slaan.