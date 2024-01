Kanye West updatet Life of Pablo met deze nieuwe song

Het voordeel van een album dat je niet fysiek uitbrengt: je kunt het te allen tijde updaten. Dat is dan ook wat Kanye West bij zijn veelbesproken album Life of Pablo heeft gedaan.

De Amerikaanse rapper heeft er een nieuw nummer aan toegevoegd, Saint Pablo (feat. Sampha) genaamd. Het nummer is voor het eerst ten gehore gebracht tijdens een DJ-set in februari. De Britse muzikant Sampha zingt mee in het nummer, dat geproduceerd is door Mike Dean.

Hieronder het nieuwe nummer, oordeel zelf. Het vernieuwde Life of Pablo via Apple Music en Tidal.

https://www.youtube.com/watch?v=7u_U_e46Ghg