Wie is de mol in de Islamitische Staat?

Paniek binnen de Islamitische Staat (IS), want de geruchten gaan dat er een hooggeplaatste mol rondloopt. Niemand weet wie het is, dus worden IS-officieren en andere hooggeplaatsten uit voorzorg bij bosjes geëxecuteerd, meldt Associated Press (AP).

Het balletje kwam aan het rollen na de dood van Abu Hayjaa al-Tunisi, die op 30 maart door een Amerikaanse drone werd doodgeschoten terwijl hij achterin een auto zat ergens in Noord-Syrië. Zelfs veel insiders wisten niet waar deze bevelhebber zich bevond, dus ontstond er een klopjacht naar een mogelijke verrader, die op dit moment krankzinnige vormen aanneemt. In korte tijd zijn er meerdere bevelhebbers met een drone om het leven gebracht. En in het kalifaat is men ervan overtuigd: allemaal het werk van de mol.

Inmiddels zijn er al 38 jihadstrijders geëxecuteerd op verdenking van spionage en nog meer zitten achter de tralies, waar ze worden gemarteld om informatie los te weken. "Heel wat aanvoerroutes van IS zijn afgesneden door bombardementen van de Westerse Coalitie en de Russen. Daardoor is er geldnood onder soldaten. Dat zou sommigen kunnen aanzetten tot het verkopen van informatie", zegt een woordvoerder van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten tegen AP.

De situatie in de Islamitische Staat is op dit moment nog gestoorder dan het al was. Je bent al verdacht als je op internet hebt gezeten, iedereen moet zijn telefoon laten zien op straat, er wordt valse informatie verspreid om de mol te lokken. En volgens een bron van de Iraakse inlichtingendienst heeft iedere officier heeft het recht iemand publiekelijk te executeren als hij verdacht is.

Duidelijk is dat het de laatste tijd niet zo goed gaat met de Islamitische Staat. Naast geldnood, onderling wantrouwen wordt de terreurgroep ook op het slagveld teruggedrongen door het Iraakse en Syrische leger en andere strijdende groeperingen. Volgens de woordvoerder van het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zal de propaganda de komende tijd dan ook toenemen en schokkender worden.