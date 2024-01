Filmrecensie: Hardcore Henry

Beter dan dit kun je een FPS-game niet verfilmen.

Laten we eerlijk zijn: een écht goede gameverfilming bestaat niet. Want wat doe je met een verhaal dat vaak alleen maar dient om een karakter van A naar B te laten rennen? Ilya Naishuller geeft met Hardcore Henry een oorverdovend antwoord.

Het principe van zijn ultragewelddadige actiefilm is briljant in zijn eenvoudigheid: film non-stop vanuit het perspectief van het hoofdpersonage en laat hem onderweg alles neerschieten, slopen en opblazen. Deze Henry wordt zonder geheugen wakker in een lab met een paar bionische ledematen en een groot talent voor het hanteren van divers wapentuig. Het blijkt nodig, want hij is nog maar net gewend aan zijn situatie of albino eindbaas Akan en zijn legertje huurlingen beginnen hem op te jagen.

Geheel in de traditie van een FPS-game moet onze cyborg constant betere wapens vinden voor zijn energiecel. Hulp en informatie krijgt hij van ene Jimmy (een geestige Sharlto Copley). Tegen het einde wordt de film misschien een tikkie eentonig, maar het technische vernuft waarmee deze adrenalinebom is gemaakt, wekt enorme indruk. En hardcore gamers? Die zullen aan onderstaande rating zeker nog een ster vastplakken.

Vincent Hoberg

? ? ? ?

