Bij de koffie: resten unicorn gevonden, terroristen hadden Belgische premier als doelwit en meer...

Resten unicorn gevonden

Scientists may have been wrong about the Siberian unicorn rhinoceros https://t.co/BBu6IPavGD (?: @calacademy) pic.twitter.com/uzdGP36TvY — Mashable (@mashable) 30 maart 2016

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de Siberische eenhoorn veel recenter nog heeft geleefd dan lange tijd werd gedacht. Wetenschappers van de staatsuniversiteit van Kazachstan hebben bewezen dat 'Elasmotherium sibiricu' 29.000 jaar geleden nog leefde. Tot nu toe werd altijd gedacht dat de Het slechte nieuws: de unicorn zag er niet uit als de mythische creaturen die in sprookjes voorkomen. Het onderzoek is gepubliceerd in American Journal of Applied Sciences.

Terroristen Brussel hadden premier als doelwit

Terroristen viseerden kabinet eerste minister https://t.co/EK705NwVH0 — De Tijd (@tijd) 29 maart 2016

De terroristen die vorige week de aanslagen pleegden in Brussel, hadden ook de Belgische premier Charles Michel als doelwit. Op een computer van de verdachten zijn bestanden teruggevonden met informatie over onder meer Michels ambtswoning aan de Lambermontstraat, meldt De Tijd vandaag.

Kamer wil opheldering over FBI-telefoontje

Kamer wil opheldering over 'telefoontje' FBI. @APechtold: 'Er is nog zoveel onduidelijk.' https://t.co/Bt8NS0lOmj pic.twitter.com/rrnTpFgjvO — NPO Radio 1 (@NPORadio1) 30 maart 2016

De Tweede Kamer wil dat minister Van der Steur een precies feitenrelaas opstelt over wat Nederland een week voor de aanslagen in Brussel wist van de terroristenbroers Bakraoui. Gisteren werd bekend dat de Nederlandse politie zes dagen voor de aanslagen van de FBI hoorde dat de broers Bakraoui in België werden gezocht vanwege crimineel gedrag en jihadisme. Nederland wist toen ook dat een van de broers, Ibrahim, op 14 juli 2015 op Schiphol was aangekomen.

Ronnie Flex is klaar met biergooiers

Ronnie Flex heeft het er moeilijk mee dat hij tijdens zijn optreden in Saasveld dit weekend is bekogeld met bier. De rapper zegt er "best wel emotioneel" door te zijn geweest. Hierboven het radiofragment.