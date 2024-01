Michael Moore plundert in 'Where to invade Next' de beste zaken uit een lachwekkend perfect Europa

Dat documentairemaker Michael Moore geen fan is van de recente stand van zaken in de Verenigde Staten, komt niet als een verrassing voor iedereen die zijn werk heeft gezien, met name zijn bekendste film Bowling for Columbine. In zijn nieuwste project Where to Invade Next trapt de gezette kampioen open deuren in op visite in het buitenland, op zoek naar landen waar men er beter aan toe is dan in Amerika, zodat hij de positieve dingen kan stelen voor thuis.

Wat volgt is een parade aan korte werkweken met veel vakantiedagen, feministische regeringen, gratis universiteiten en relaxte gevangenissen. Duitsers, IJslanders, Fransen en Italianen buitelen over elkaar heen om de constant verbijsterde Moore een Europees Utopia voor te schotelen dat voor ons voor de hand liggend en bij vlagen erg amusant is, maar ook te vaak lachwekkend geïdealiseerd.

Het helpt dat Moore zelf al vroeg in de film beaamt dat hij vooral de positieve krenten uit de pap wil halen, maar of de volgende Amerikaanse regering bereid is om zich achter zijn – logische, maar voorspelbare – conclusie te scharen, is erg twijfelachtig.

? ? ?

Where To Invade Next draait op dit moment in de Nederlandse bioscoopzalen.

