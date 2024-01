Filmrecensie: Brooklyn

Emigreren naar Amerika was nog nooit zo probleemloos en gezellig.

Voor de jonge Eilis Lacey (Saoirse Ronan) is het leven in naoorlogs Ierland een doodlopende straat, dus als ze de kans krijgt naar Amerika te emigreren, twijfelt ze geen moment. Met hulp van een bevriende priester weet ze een nieuw leven op te bouwen tot een onvoorzien drama haar dwingt weer tijdelijk terug te keren naar het vaderland en ze een keus moet maken tussen haar nieuwe en oude thuis. Dat de crisis pas heel laat in John Crowley’s Brooklyn de kop opsteekt is meteen het grootste probleem van de – overigens ontzettend goed gemaakte – film.

Het leven van Eilis kabbelt zó prettig voort zonder enige conflictsituatie dat Brooklyn meer lijkt op een oude propagandafilm voor emigreren naar Amerika. Overal is werk, iedereen is behulpzaam, niks geen ellende en overal schijnt de zon. Het is puur aan Ronans Oscar-genomineerde spel en het erg geestige scenario van Nick Hornby te danken dat deze schaamteloos sentimentele film de middelmaat ruim overstijgt. Cynici doen er echter beter aan om hier zo ver mogelijk bij vandaan te blijven, want idealer dan in Brooklyn werd de naoorlogse wereld zelden verfilmd.

